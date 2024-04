Dlouho očekávaný úklid ve vedení Boeingu vypukl. Do konce roku nemá na klíčových postech firmy zůstat kámen na kameni, a to včetně křesla generálního ředitele Davida Calhouna. Kdo by nechtěl vést světoznámého výrobce letadel, výkladní skříň technologických dovedností amerických inženýrů? Jenže nové vedení musí také najít způsob, jak postavit na nohy společnost, která v posledních pěti letech – a podle některých analytiků ještě mnohem déle – kráčí od pohromy k pohromě.