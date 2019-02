Letadly Smartwings Group loni cestovalo před deset milionů lidí. ČSA hlásí stagnaci | E15.cz

Skupina Smartwings Group loni přepravila přes 8,8 milionu pasažérů, což je meziročně o 7,5 procenta více. Pravidelné linky dopravce Smartwings využily více než tři miliony cestujících, meziročně asi o pět procent více. Do skupiny Smartwings od loňského roku patří i České aerolinie (ČSA), jejich linkami letělo 2,7 milionu lidí, zhruba stejně jako v roce 2017. Další cestující cestovali chartery. Odhadované tržby skupiny by měly za loňský rok dosáhnout 30 miliard korun.

Skupina Smartwings se stala majoritním vlastníkem ČSA v závěru loňského února. Do skupiny vedle tuzemských dopravců patří letecké firmy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Celkem má skupina sedm firem.

Celkem letadla skupiny přepravila přes deset milionů cestujících, dalších 1,3 milionu pasažérů skupina přepravila na palubách svých letadel pro jiné dopravce. Skupina loni uskutečnila rekordních 72 405 letů.

Vedle pravidelných linek Smartwings nabízí charterové lety, kterými loni cestovalo přes 3,1 milionu lidí. Skupina loni navýšila počet svých základen o dvě na 14 v celkem osmi zemích.

Smartwings loni začaly s modernizací flotily, během roku do ní zařadily šest nových letounů Boeing 737 MAX 8, dalších 15 nových letadel tohoto typu převezmou letos. „To nám umožnilo otevření nových přímých leteckých spojení z Tel Avivu do Madridu a na ostrov Tenerife, z Prahy do Salalah v Ománu a z Vídně na Kapverdské ostrovy," uvedl generální ředitel a člen představenstva Smartwings Roman Vik. Flotila Smartwings Group nyní čítá 61 letadel.

Smartwings na trhu působí od roku 1997. Do loňského roku fungovala pod názvem Travel Service, na podzim se přejmenovala na Smartwings. Je lídrem v charterové dopravě v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Předloni firma se svými dceřinými společnostmi, tehdy ještě bez ČSA, vykázala zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) 269 milionů korun a konsolidované tržby přes 19 miliard korun.

Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC.