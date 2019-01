Největší česká letecká společnost Smartwings se propadla do půlmiliardové ztráty | E15.cz

Hospodaření skupiny Travel Service, a.s., nyní Smartwings, a.s, se v roce 2017 propadlo do ztráty více než 500 milionů korun. V předchozích letech přitom bylo hospodaření celé skupiny ziskové, v roce 2016 skupina vykázala zisk za účetní období přes 193 milionů korun. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb naopak stouply na 16,6 miliardy korun, o 1,18 miliardy korun více než v roce 2016. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny uveřejněné v obchodním rejstříku.