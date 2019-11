Letiště Praha postaví napřed čističku, pak ranvej | E15.cz

Rozšířením čističek se největší tuzemské letiště chystá na stavbu paralelní vzletové a přistávací dráhy a rozšíření Terminálu 2 do roku 2026. Investice za 27 miliard korun musí schválit ministerstvo financí jako jediný akcionář. Stát se tak může už dnes, rezort dopravy oznámil tiskovou konferenci k rozvoji letiště, aniž upřesnil detaily. Expanze má umožnit zvýšení kapacity z nynějších téměř osmnácti milionů odbavených cestujících na zhruba 21 milionů ročně.

„Celková investice do čističek se odhaduje na 670 milionů korun. Jejich rozšíření je jedním z projektů nutných k zahájení dlouhodobého rozvoje,“ uvedl Pacvoň. Stavební práce mají začít do konce roku a trvat zhruba do května 2021.

Letiště má samostatnou kanalizaci, do které stéká voda znečištěná například při odmrazování letadel nebo údržbě letištních ploch. Voda pak míří do čističek, ze kterých se po zpracování odvádí do vodních toků.

Společnosti Metrostav a SMP CZ postaví dvě desítky nových staveb. „Budou to například retenční nádrže, technické kanály či rozvody vody,“ doplnil Pacvoň. Stávající kapacita dvojice čističek se tak zvýší v jednotkách zvaných ekvivalentní obyvatel z hodnoty 9500 na 99 070.

Součástí zakázky je také rozšíření čističek splaškových odpadních vod, které vznikají převážně v letištních terminálech, například v restauracích nebo toaletách. K ochraně vodních toků slouží také suché poldry.