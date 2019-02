Letiště Praha zrekonstruuje pojezdové dráhy, investuje stovky milionů korun | E15.cz

„Důvodem úprav je dosluhující technický stav vozovky a potřeba rekonfigurace osového systému v lokalitě z důvodu měnící se skladby letadel, která jsou v dotčené lokalitě odbavována,“ řekl Pacvoň.

Vozovka by měla být opravena v celé své šířce, včetně podkladních vrstev. Nové konstrukce, která budou opatřeny cementobetonovým krytem, budou mít životnost zhruba 25 až 30 let. Rekonstrukce by měla být hotova do konce letošního roku.

Rekonstrukce pojezdových drah by podle Pacvoně neměla výrazně omezit provoz na letišti. „V průběhu stavby budou přijata provozní opatření, která zajistí odklonění pozemního leteckého provozu mimo dotčená území, čímž se vliv na provoz zcela minimalizuje,“ dodal.

Modernizace je součástí komplexního rozvoje a rekonstrukce pojezdových drah a letadlových stání na letišti. Od podzimu 2018 se upravují letadlová stání u prstu B. V modernizaci dalších pojezdových drah chce letiště pokračovat v budoucnu. Letiště jich má celkem přes 30.