Letišti Praha dál přibývají cestující, letadel však letos mírně ubývá | E15.cz

Největší české letiště pokračuje v růstu. Za první letošní čtvrtletí odbavilo 3,2 milionu cestujících, což značí meziroční příbytek přesahující čtyři procenta. Vyplývá to z dat letiště. Potvrdily se tak původní odhady. „Přispělo k tomu především navyšování kapacit a frekvencí na již zavedených tratích a všeobecně obsazenější letadla,“ vysvětluje Roman Pacvoň, mluvčí Letiště Praha.

Zatímco pasažérů na Ruzyni stále přibývá, množství letadel mírně klesá. Počet vzletů a přistání lehce přesáhl 31 tisíc, což značí meziroční úbytek tři promile. Počet pasažérů však může i tak dál růst, protože do Prahy létají větší letadla s vyšší kapacitou.



„Počet odbavených cestujících by měl růst i v nadcházející letní sezóně. Přispějí k tomu také dálkové linky, z nichž tři budou zcela nové: New York - Newark od sedmého června, Nur-Sultan v Astaně od druhého června a Šen-čen od prvního července 2019,“ dodává Pacvoň.

„Letos plánujeme průměrný růst tři až pět procent. Všechny studie ukazují na to, že se doprava v Evropě zdvojnásobí. Východní Evropa má růst o něco rychleji než západní. Češi například cestují 1,5krát za rok, do budoucna to může být i 2,5krát,“ řekl dříve šéf letiště Václav Řehoř v rozhovoru pro deník E15.

Nejvíce cestujících - 489 tisíc - letělo v prvních třech měsících z Prahy do Velké Británie, kterou následuje Itálie, Rusko, Německo a Francie. Nejoblíbenějším destinacím vévodí Londýn, Paříž, Moskva, Amsterdam a Dubaj. letištěAutor: E15

Nejvíce cestujících meziročně přibylo v letadlech směřujících na londýnské letiště Heathrow: téměř dvanáct tisíc, meziročně tedy o čtrnáct procent více. Následuje Amsterdam s 8 %, Curych s 16 %, Dauhá s 22 % a londýnské letiště Gatwick 13 %.

V případě Heathrow růstu pomohlo především navýšení míst v letadlech, která na toto letiště míří. Nejvíce míst dále přibývalo na letech do Amsterdamu a Dubaje.