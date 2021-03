Každá čtvrtá cestovka skončila. O přežití dalších rozhodne léto | E15.cz

Početné řady cestovních kanceláří v Česku rychle řídnou. Rok po loňském 12. březnu, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, se počet CK registrovaných u ministerstva pro místní rozvoj snížil o čtvrtinu. Skončilo 204 cestovek, z toho pět desítek letos. Vyplývá to z dat MMR. Pokud by se obchodníci se sluncem a plážemi nezahojili v hlavní letní sezoně, z byznysu může zmizet ještě mnohem více cestovek než dosud, varuje Asociace cestovních kanceláří.

„Brzký návrat k číslům z roku 2019 nelze očekávat a počítáme s určitou proměnou trhu,“ říká mluvčí MMR Vilém Frček. Rezort očekává, že by úbytek CK mohla zmírnit postupná vakcinace obyvatelstva.

Výrazně pesimističtěji vyhlíží další vývoj místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. „Konec prozatím čtvrtiny CK odpovídá realitě. Pokud budou vládní restrikce trvat dále, a především pokud se pokazí letní sezona, cestovek skončí dramaticky větší množství,“ předpokládá Papež.

Zatímco v minulých letech se klíčové období z hlediska prodejů rozprostíralo do mnohem delších úseků, letos se o přežití mnoha cestovek rozhodne v rozmezí pár týdnů mezi druhou polovinou dubna a koncem června, dodává Papež.

Odbyt cestovek je teď slabý napříč celým trhem. „V lednu i únoru se meziroční pokles prodejů pohyboval kolem 85 procent. Vlna krachů by měla nepříjemný dopad hlavně na důvěru zákazníků. Záleželo by i na tom, jak by konce probíhaly,“ říká Tomáš Hubka, jednatel cestovní kanceláře Delfín travel, která se zaměřuje na seniory a pociťuje o to silnější dopad koronakrize. Podobně si vede Čedok, jenž eviduje 70procentní pokles prodejů za leden a únor.

Část klientely, která i v této době nakupuje zájezdy, míří nejčastěji do Egypta nebo Spojených arabských emirátů. To platí i pro Blue Style, který v prvních dvou měsících prodal asi o třetinu méně zájezdů než loni.

„Je pravděpodobné, že dojde k větší koncentraci trhu. Klienti budou více přemýšlet, komu svěří finance. Výhodu mohou mít větší CK a ty, které se specializují na konkrétní typy dovolených či destinací,“ uvádí provozní ředitel Blue Style Ondřej Rušikvas. „Na trhu je znát, že se klienti přesouvají k silným hráčům, u kterých mají jistotu,“ potvrzuje mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

„Lidé využívají možnost práce z domovova a toho, že děti nemohou chodit do školy, takže se často ptají na kvalitu wi-fi v hotelu. Pokud je dobré, zvládají pracovat i od hotelového bazénu,“ přibližuje mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Meziroční propad prodejů na deset až patnáct procent postihl pardubickou CK Poznání, cestovku s téměř třicetiletou historií. „Je málo zemí, kam lze jet, zapovězené jsou třeba Thajsko a většina Asie, kam se jezdilo ve velkém,“ připomíná majitel firmy Jiří Erben.

Možný pokračující úbytek cestovek na trhu by také zúžil nabídku zájezdů, které přeprodávají cestovní agentury. „Před pandemií mělo Česko násobně více cestovek na obyvatele než okolní země. Takže jsem v klidu. Nás zajímají hlavně velké CK,“ řekl v nedávném rozhovoru pro deník E15 generální ředitel největší tuzemské agentury Invia Michal Tůma.

Z největších hráčů na trhu má zatím problémy „pouze“ Firo-tour, jejíž zájezdy patřily v Invii k pěti nejprodávanějším. Prodeje se jí propadly o devadesát procent. Firmě se nepodařilo získat povinné pojištění proti úpadku, proto se změnila v cestovní agenturu a jedná o finančním posílení. Soud na ni vyhlásil mimořádné tříměsíční moratorium, peníze klientům tak prozatím nemusí vracet. Podobný osud hrozí i dalším.

S možným řešením krize cestovního ruchu přišla Evropská komise. Po naléhání států z jihu Evropy, které na příjmy od turistů spoléhají, navrhla zavedení „covidového pasu“. Pohyb napříč unijními státy by se tak mohl zjednodušit. Část cestovek nápad vítá. Asociace v projektu vidí spíše byrokratickou brzdu byznysu. „V Česku jsou proočkovaní jen senioři, takže by covid pas mnohé nevyřešil,“ dodává Papež.

Na pomoc cestovkám spustila česká vláda několik programů, naposledy COVID Záruka CK. Měly by tak snáze dosáhnout na pojištění proti úpadku. Zatím se o tuto pomoc přihlásilo 24 žadatelů poptávajících dvacet milionů. CK mohou žádat do konce roku, celkem bylo do programu vyčleněno tři sta milionů korun.