Řízení letového provozu zavede od prvního ledna nový ceník. Státní podnik zdraží poplatek účtovaný uživatelům vzdušného prostoru, tedy hlavně aerolinkám, za navádění pilotů po nebi. Stoupne z letošních 1611 korun na 1930 za jednotku - čím více jednotek letadlo potřebuje, tím více zaplatí. Letoví dispečeři zároveň nezlevní poplatek za navádění letadel při vzletech a přistáních na největším českém letišti v Praze, byť to ještě v létě podnik avizoval. Do státní kasy by tak mělo přitéct řádově o stovky milionů ročně více.