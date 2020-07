Lime už Praze nevadí. Magistrát ustoupil od ultimáta | E15.cz

Provozovatelé sdílených koloběžek mohou v Praze dál podnikat, aniž by museli přizpůsobit svůj byznys větší bezpečnosti. Vedení magistrátu jim sice stanovilo ultimátum pro splnění požadavků do začátku letní sezony, nyní od něj ovšem ustoupilo. Podnikatelé v individuální dopravě se tak vynuceným změnám vyhnou.

Za nečekaný krok magistrátu může pokles provozu, který způsobila pandemie koronaviru. „Vzhledem k epidemii Lime svou službu velice omezil, což byl též jeden z našich požadavků. Došlo ke snížení poptávky a nabídky a tudíž ubylo i problémů s touto službou. Nepředpokládáme tedy, že by nyní bylo nutné celkově službu zakazovat,“ řekl deníku E15 náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Ještě koncem března přitom město trvalo na striktních podmínkách. „Pokud je společnosti nesplní, jsme připraveni tyto služby zakázat. Termín mají do začátku letní sezony,“ řekl tehdy Scheinherr. Mezi požadavky města patřilo například zajištění pojištění zodpovědnosti, ukládání pokut pět set korun uživateli, jenž neodloží koloběžku na určeném místě, nebo automatické zpomalování koloběžek na rychlost chůze v pěších zónách.

Kvůli pandemii například největší provozovatel, firma Lime, stáhl své koloběžky z provozu v Praze a v dalších světových městech hned v polovině března. Už koncem dubna ale společnost znovu rozmístila dvě stovky koloběžek v české metropoli a další bude přidávat dle poptávky uživatelů. Před vypuknutím pandemie firma v Praze provozovala 1500 koloběžek.

„Útlum provozu je způsobený absencí turistů, kteří je využívají. Postup města je klasickou ukázkou způsobu, jak vedení neřeší problémy a nechává je vyhnít. Využívají krize, kterou nevyvolali, ale na kterou Praha nejvíce doplácí,“ říká opoziční zastupitel ODS věnující se dopravním otázkám Ondřej Martan.

„Zástupci města nám slibovali, že učiní právní kroky, kterými by provoz koloběžek zakázali, neudělali ale nic. To byla obrovská chyba. I ve vedlejších ulicích napočítám koloběžek minimálně dvacet každý den. To není málo, navíc jde o princip,“ dodává starostka Prahy 2 a poslankyně Jana Černochová (ODS).

Praha kvůli nespokojenosti s fungováním firmy Lime loni vypověděla vzájemné memorandum. Aktuálně obě strany jednají o uzavření nového memoranda, tvrdí šéf Lime Ondřej Široký. „S ostatními operátory jsme městu zaslali naše připomínky k tomu, co město navrhuje, tedy k novému memorandu. Čekáme na reakci města již relativně dlouho, takže se jednání protahují,“ uvedl Široký.

Společnost Lime letos uzavřela globální partnerství s pojišťovnou Allianz, v Praze tak chce v druhé polovině tohoto roku představit pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám.

Definitivně vyhráno ale provozovatelé koloběžek nemají. „Pokud by došlo k navýšení počtu koloběžek a tím i ke zvýšené míře problémů, jsme připraveni zákaz realizovat,“ dodal Scheinherr. Město jedná s ministerstvem dopravy o dalších možnostech pro obce, aby mohly nastavovat podmínky provozu těchto služeb.

Plán na posílení pravomocí jednotlivých městských částí opoziční zastupitelé schvalují jako systémové řešení.