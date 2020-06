Blinkee.city. Další společnost se sdílenými skútry míří do prahy | E15.cz

Za tuzemskou pobočkou blinkee.city, která své služby spustí 22. června, stojí dvě bratrské dvojice – bratři Kantové, bratři Netopilové – a Tereza Veselá. „Přemýšleli jsme nad mnoha způsoby, jak sdílené elektroskútry v Praze začít provozovat, počínaje vlastní flotilou až po spolupráci s doposud fungující společností. Nakonec jsme se rozhodli pro společnost blinkee.city, protože města, ve kterých už funguje, jsou Praze v mnoha ohledech velmi podobná,“ říkají začínající podnikatelé.

Blinkee.city dnes jezdí v domovském Polsku, ve Španělsku, v Chorvatsku, ve Švédsku, v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku. V Praze nyní podobnou službu jako blinkee.city nabízí konkurenční BeRider nebo Re.volt.

Sdílená městská doprava je obecně na vzestupu. Využití skútru na rozdíl od rovněž rozšířených elektrických koloběžek je pak podle zástupců blinkee.city vhodnější třeba proto, že motorky jsou standardně zaparkované, zatímco koloběžky často leží pohozené na chodnících. V režimu sdílení a pronájmu je možné využívat také auta, jak elektrická, tak s konvenčním spalovacím motorem, také bikesharing klasických bicyklů.

Tým české pobočky blinkee.city počítá s tím, že by se jejich služba výhledově rozšířila i do dalších měst mimo Prahu. V počátcích provozu v metropoli nabídne firma cenu od 2,99 koruny za minutu pronájmu, standardní cena bude pět korun za minutu, počítá se také se slevou pro studenty. Přístup do služby a uvedení skútru do provozu zajišťuje jako jinde aplikace. Nutný je platný řidičský průkaz.