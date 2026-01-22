Trh s ojetými elektromobily roste. Prodeje loni vyskočily o 57 procent
- Sekundární trh s elektromobily v Česku zrychluje.
- Jejich průměrná cena se snížila o několik desítek tisíc.
- Loni se na českém trhu prodalo téměř 850 tisíc ojetých aut.
Prodej ojetých elektromobilů na českém trhu se loni zvýšil o 57 procent na 13 549 vozů. Průměrná prodejní cena se snížila z více než 800 tisíc na více než 681 tisíc korun. Nejoblíbenějším typem karoserie se stalo SUV, které nahradilo hatchback. Vyplývá to z celorepublikové analýzy skupiny Aures Holdings, která je největším prodejcem ojetin v Česku.
Na českém trhu se loni prodalo celkem 847 677 ojetých aut, což je o 1,6 procenta méně než v roce 2024. Elektromobily tak loni tvořily zhruba 1,6 procenta sekundárního trhu. Nových elektromobilů v Česku se loni prodalo 13 806.
Rok 2025 podle generálního ředitele Auresu Petra Vaněčka potvrdil, že bateriové elektromobily přestávají být volbou pro úzkou skupinu nadšenců. „Stávají se alternativou pro běžné rodiny, které hledají pohodlný a úsporný vůz. Vidíme to především na dramatickém nárůstu prodejů praktických vozů SUV a rodinných sedanů. Větší ojeté elektromobily jsou dnes nejlevnější v historii a cenově se vyrovnaly vozům se spalovacími motory, které však mají výrazně vyšší provozní náklady," uvedl Vaněček.
Čtyřleté elektromobily
V loňském roce tvořily ojeté elektromobily v cenovém rozpětí 400 tisíc až 600 tisíc korun téměř třetinu prodejů elektrických ojetin na českém trhu. Průměrné stáří prodávaných elektromobilů v ČR zůstává na stabilních čtyřech letech.
Praxe podle Vaněčka ukazuje, že baterie degradují mnohem pomaleji, než se lidé původně obávali. „Zákazníci tak získávají moderní vůz ve skvělé kondici, ale za zlomek původní ceny nového auta. U elektromobilů totiž největší pokles hodnoty proběhne v prvních zhruba dvou letech užívání, následně je ale vývoj ceny srovnatelný se spalovacími motory," sdělil. „Je tak možné, že kvůli vysoké poptávce začnou elektromobily na sekundárním trhu brzy chybět," dodal.
Jedničkou na trhu zůstává Tesla Model 3, jejíž prodeje se meziročně více než zdvojnásobily ze 702 na 1995 kusů. Výrazně vzrostly také prodeje domácí Škody Enyaq, která se hodně začala dostávat do bazarů. U ní se prodeje zvýšily téměř o 70 procent na 943 kusů a průměrná cena ojetého enyaqu klesla o 200 tisíc korun na něco přes 798 tisíc korun. Třetí je BMW i3.