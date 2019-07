Metro C kolabuje. Dopravní podnik vyšle informátory a vybuduje dodatečné zábrany | E15.cz

Opatření jsou zatím čtyři. DPP už zkoordinoval vyslání hlídkového útvaru policie, který má v pomoci s usměrňováním davů cestujících. Další reakce přijde v druhé polovině dne. „Na odpoledne plánujeme usměrňování cestujících s využitím zábran, tedy fyzického rozdělení s označením vstup a výstup,“ řekla mluvčí DPP Hana Pohanová.

Po nepříjemné zkušenosti z ranních hodin podnik rovněž vyšle do stanice více informátorů, kteří radí cestujícím, kudy a kam se nejlépe dostat. Pasažéry budou směřovat na nástupišti, ve vestibulu a na ulici. Informátoři budou navíc směřovat cestující také na zastávky tramvají.

Další várka na Andrejův koncert? Ne, jen zorganizovaná výluka metra Kačerov / Pražského povstání. @DPPOficialni @PIDoficialni pic.twitter.com/At1UJ6Hj7b — Jiří Liebreich (@LiebreichJ) July 1, 2019

Závěrečné opatření se týká samotného provozu metra. „Krátkodobě bude provoz přidržován na příjezdu do stanice Pražského povstání, aby se „vyčistilo“ nástupiště. To znamená, že soupravu, která jede směrem z centra a ze které musí všichni na Pražského povstání vystoupit, krátce přidržíme na příjezdu do stanice tak, aby již odjela souprava jedoucí ve směru do centra a uvolnila tak nástupiště pro vystupující,“ vysvětlila Pohanová.

Právě vzniklé davy na nástupišti, na schodech a ve vestibulu znemožnily cestujícím rychlý příchod či odchod ze stanice.

Cestujícím případně doporučujeme též alternativní trasy. Například TRAM 2, 3, 17 do zastávky Přístaviště a dále BUS směr Budějovická nebo Kačerov. Nebo tramvají dále směr Modřany a odtud autobusem do obvyklých cílů v jižní části města. Za komplikace v dopravě se omlouváme. — PID (@PIDoficialni) July 1, 2019

Podle DPP k incidentu nedošlo kvůli nedostatečné kapacitě vlaků metra či autobusů, ale kvůli nedostatečné kapacitě stanice – stanice prý není koncipována jako kapacitní se silným přestupem z metra na povrchovou dopravu.

Metro na lince C nejede od soboty, původně měla výluka trvat do neděle 7. července. Opravy ale DPP od den zkrátil, a to kvůli nedělnímu koncertu Eda Sheerana v Letňanech. Důvodem výluky je výměna pražců.