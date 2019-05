Praha chystá roční jízdenky na splátky. Lidé by ušetřili skoro tři tisíce | E15.cz

Na nejdražší a zároveň nejvýdělečnější časový kupon pražského dopravního podniku má finančně dosáhnout více cestujících. Vedení hlavního města a DPP chce umožnit nákup ročního kuponu „na splátky“. Nebyl by to však klasický úvěr. Cestující by si každý měsíc kupoval třicetidenní kupon, který vychází například u dospělého na 550 korun. Jakmile by se součet zaplacených částek vyrovnal ceně ročního kuponu, který dospělou osobu vyjde na 3650 korun, po zbytek roku by jezdil zdarma. Prakticky to vychází stejně, jako kdyby si původně koupil roční kupon.