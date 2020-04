Metro D nabírá kvůli pandemii zpoždění | E15.cz

Kvůli četným omezením, která ze současné mimořádné situace plynou, dopravní podnik prodloužil o dva měsíce termín, dokdy mohou české i zahraniční firmy podávat nabídky do tendru na stavbu stanic Pankrác a Olbrachtova a tunelů mezi nimi. O prestižní zakázku za asi 10,8 miliardy korun se tak mohou stavaři ucházet nově až do konce dubna. Deníku E15 to sdělil projektový manažer DPP Daniel Šabík.

Nadále platný nouzový stav totiž omezuje mimo jiné stavební firmy i úřady v práci. V létě tak navzdory původnímu plánu vítěz tendru stavět nezačne. „Celkové prodloužení harmonogramu očekáváme v řádu jednotek měsíců. Odhadujeme, že pravomocné stavební povolení získáme ve čtvrtém čtvrtletí,“ uvedl Šabík. V závěrečných třech měsících letošního roku má také začít samotná stavba, jež má trvat 7,5 roku. Navzdory komplikacím počítá největší městská firma stále s tím, že letos do projektu investuje 1,44 miliardy korun.

Kvůli pandemii se také částečně zastavily práce na geologickém průzkumu, do kterého Praha celkem investuje přes 1,5 miliardy. Konkrétně v úseku mezi ulicemi 5. května a Na Strži, tedy v místě budoucí přístupové a větrací šachty stanice Pankrác D, kde vykonává průzkumný vrt Metrostav.

Takto má vypadat plán metra po dokončení trasy D:

„Dodavatel musel přerušit práce kvůli nedostatku pracovníků v souvislosti s pandemií,“ podotkl Šabík. Ve zbylých lokalitách práce na geologickém průzkumu včetně ražby štol zatím pokračují. „Se zhotoviteli zde řešíme personální obsazení a střídání směn tak, aby pracovníci dodržovali hygienická a bezpečnostní opatření a minimalizovali vzájemný kontakt, což vede ke zpoždění v řádu týdnů,“ doplnil Šabík.

Nová linka metra má v konečné fázi spojit Písnici a náměstí Míru. Celkové náklady magistrát odhaduje na více než sedmdesát miliard, jeho čelní představitelé přesto stále nevědí, jakým způsobem bude celá investice financována.

„Praha může zaplatit nejvýše čtyřicet procent nákladů,“ uvedl už dříve náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Město proto jedná jak o využití peněz ze státního rozpočtu, tak o úvěru od Evropské investiční banky. Žádný konkrétní posun v této oblasti ale magistrát zatím neoznámil.