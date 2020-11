Boring Company ukázala, jak mají vypadat její podzemní stanice | E15.cz

Přestože by první přepravní tunel společnosti Boring Company měl být otevřen už v lednu, nové zveřejněné detaily budoucího podzemního systému vzbuzují čím dál víc pochybností o jeho přepravní efektivitě. Píše o tom server CNN .

Zadání pro inženýry Boring Company Elona Muska bylo jednoduché – vymyslet způsob, jak se v přeplněných velkoměstech vyhnout všudypřítomným dopravním zácpám. V představivosti se meze nekladly, a tak se brzy začaly objevovat čím dál detailnější plány, jak bude vypadat Muskova dopravní revoluce. Ty slibovaly skleněné přepravní kapsle pohybující se tunely vysokou rychlostí.

Jenže s tím, jak se blíží zprovoznění první částí tunelu, dopravní experti projekt čím dál více zpochybňují. Munici jim dávají poslední vizualizace, které ukazují, jak se tunely pohybují elektromobily Tesla. Kritici nyní mimo jiné upozorňují, že nově zveřejněné nákresy odhalují problémy, které metro už dávno vyřešilo. Jde například o neefektivní využití prostoru nebo absenci bezbariérového přístupu. „Zatím to vypadá, jako by šlo o seminární práci. Nemyslím, že tyto náčrtky měly podat vysvětlení, jak bude celý systém fungovat,“ řekl k nově zveřejněným informacím urbanista Christof Spieler s tím, že se snad brzy objeví detailnější a sofistikovanější nákresy.

Spieler také upozorňuje, že pokud by systém odpovídal zveřejněným návrhům, mohl by ve chvíli, kdy auta budou vjíždět a vyjíždět z tunelů, kolabovat.

Expert na dopravu Gerry Tierney šel v kritice projektu ještě dál. „Tohle není přepravní systém, je to systém pro jízdu autem pod zemí,“ říká ironicky Tierney, podle něhož je síť přepravních tunelů v praxi až komicky neefektivní.

Boring Company nicméně pokračuje ve svých plánech dál. V úterý získala souhlas plánovací komise v Las Vegas na vybudování části tunelu včetně provozování městské dopravní služby a už příští měsíc jej bude schvalovat tamní městská rada.

Technologická společnost už dříve informovala, že komplex tunelů pojme až čtyři tisíce vozů za hodinu. V přepočtu na cestující to je 16 tisíc v porovnání s 10 až 25 tisíci v rámci běžné hromadné dopravy. Pokud by ovšem tunelem jezdil místo elektromobilu Tesla model 3 šestimístný model X, mohla by kapacita vzrůst na 24 tisíc, vypočítává Boring Company.

Lasvegaský tunelový komplex nazývaný také jako Loop připomíná spíše síť rychlodráh než metro. V budoucnu má vést napříč celým městem a má mít celkem 50 stanic. Hlavní výhodou je, že se jím mají auta prohánět nepřetržitě rychlostí zhruba 250 kilometrů za hodinu. První tunel o délce jedné míle má být otevřen už na jaře 2021.