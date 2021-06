Czech Fund otevírá fond kvalifikovaných investorů s developerskými projekty | E15.cz

Strategií fondu je investovat do developerských projektů s územním rozhodnutím, v Praze pak i se stavebním povolením, dále do společností vlastnících projekty, anebo do lukrativních pozemků. „Fond je svým nastavením vhodným jako dlouhodobá investice. Doporučený investiční horizont je pět let“, řekl Pavel Zahradil, hlavní analytik skupiny DRFG a člen investičního výboru Czech Development Fund.

Aktuálním cílem fondu je přinést už v prvních dvanácti měsících tři až pět developerských projektů. První z nich chce fond koupit již v následujících týdnech.

Skupina DRFG jako zakladatel fondu ručí za výnos svým kapitálem v hodnotě minimálně 10 procent. „Společnost DRFG je přesvědčena o zvoleném modelu a díky nastavení prioritních akcií investorů, které vydělávají za každého ekonomického stavu minimálně 5,75 % ročně, je vysoce motivována k úspěšné realizaci projektů. Jen tak je schopna dosáhnout na výnos přesahující 6,75 %, který fond garantuje investorům v době největšího růstu,“ objasňuje fungování garance Pavel Zahradil.

Obhospodařovatelem fondu je investiční společnost AVANT, auditorem Pricewaterhouse-Coopers Audit, s.r.o. Dozor zajišťuje Česká národní banka.