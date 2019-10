Qantas Airlines: Test nonstop letu skončil úspěchem | E15.cz

Rekordní první let mezi New Yorkem a australským městem Sydney bez mezipřistání byl úspěšný. Boeing 787-9 Dreamliner australských aerolinek Qantas dnes v 07:42 místního času (v sobotu 22:42 středoevropského letního času) přistál v nejlidnatějším městě Austrálie po 19 hodinách a 16 minutách letu, během něhož urazil vzdálenost 16.200 kilometrů, informoval server CNET. Podle médií jde o nejdelší let s pasažéry na světě.

"Je to opravdu historický okamžik pro Qantas, opravdu historický okamžik pro australské letectví a opravdu historický okamžik pro světové letectví," uvedl po přistání generální ředitel Qantasu Alan Joyce. Letu se i zúčastnil.

Let mezi New Yorkem a Sydney byl zatím jen testovací a zúčastnila se jej pouze padesátka pozvaných cestujících tvořených převážně zaměstnanci aerolinek a členů posádky. Stroj byl naplněn 101 tisíci kilogramy paliva. Cílem bylo prověřit emoční a fyzický dopad dlouhých letů na lidský organismus.

Testy podle prohlášení aerolinek sahaly od sledování mozkových vln, hladin melatoninu a bdělosti pilotů po sledování vlivu osvětlení, jídla a cvičení na cestující. Osvětlení kabin a jídlo byly za letu upraveny tak, aby přispěly ke snížení takzvaného jet lagu, nazývaného také pásmová nemoc. To je únava, ospalost a někdy i zmatenost po dlouhé cestě letadlem přes několik časových pásem.

Žádné komerční letadlo zatím není schopno uletět tak velkou vzdálenost plně obsazené a s nákladem. Proto bylo v letadle jen pět desítek cestujících pouze s malým zavazadlem, žádný náklad a letadlo mělo plně natankováno. Podle kapitána letu Seana Goldinga měl stroj po přistání v Sydney ještě palivo na 70 minut letu.

Qantas plánuje v příštích měsících ještě dva podobné testovací lety. V listopadu to má být přímý let z Londýna do Sydney, který by měl být ještě o 800 kilometrů delší a potrvá ještě o hodinu déle. V prosinci to bude další let mezi New Yorkem a Sydney. Cílem aerolinek je začít na těchto mimořádně dlouhých trasách nabízet pravidelné komerční lety od roku 2022.