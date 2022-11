České dráhy vypsaly největší tendr ve své historii | E15.cz

České dráhy vypsaly tendr za více než 42 miliard korun na dodávku až 90 nových elektrických vlaků. Dvoupodlažní jednotky chce dopravce využívat hlavně v Pražské integrované dopravě. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek , následně to oznámily České dráhy. Server zdopravy.cz upozornil na to, že jde o největší zakázku dopravce v historii.

Nové vlaky by měly být do budoucna náhradou za současné soupravy City Elefant, které by měly nové soupravy nejprve doplňovat a následně i postupně nahrazovat. Dráhy s dodávkou počítají od roku 2027.

„V blízké době musí železnice v Praze a ve Středočeském kraji vyřešit hned několik výzev. Je to dlouhodobý rostoucí zájem o cestování vlakem v pražské aglomeraci, který současný počet ani kapacita jednotek CityElefant už nemůže uspokojit. Další je konverze napájení ze stejnosměrného na střídavý systém. A třetí je náhrada jednotek CityElefant, které v příští dekádě dosáhnou své plánované životnosti,“ řekl k zakázce předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

České dráhy v tendru poptávají vlaky kategorie EMU400. Vícesystémové elektrických jednotky by měly být schopny jezdit provozní rychlostí alespoň 160 kilometrů za hodinu. Soupravy budou čtyřvozové a musí nabízet nejméně 380 míst k sezení, dále místa pro cestující na vozíku, kočárky nebo jízdní kola. Součástí vlaku by měla být také klimatizace nebo komunikační a zabezpečovací systémy GSM-R a ETCS či systém dálkové diagnostiky závad. Jednotky bude možné v případě potřeby spojovat. Součástí zakázky by měla být také údržba vlaků. Podle podmínek zveřejněných ve věstníku bude vedle ceny rozhodovat také spotřeba nebo náklady na servis.

Dráhy před vyhlášením aktuálního tendru už v létě vypsaly také předběžné tržní konzultace, v nichž testovaly situaci na trhu. Podle tehdejší dokumentace chtějí nové vlaky této kategorie nakupovat nadvakrát. V období do roku 2030 až 90 souprav, v letech 2038 až 2039 dalších 30 jednotek.