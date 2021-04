Mercedes EQS: Němci představili plně elektrickou třídu S | E15.cz

Novému vozu EQS se dostalo zvláštní péče, neboť si právě této třídy německá automobilka velice váží a považuje ji za svou nejluxusnější. „Mercedes tvrdí, že vozy třídy S jsou nejlepšími vozy na světě. S ohledem na toto tvrzení by tak měl být i nový vůz EQS nejlepším elektromobilem,“ řekl pro Bloomberg Roman Mathyssek, konzultant manažerské poradenské společnosti Arthur D. Little.

Během oficiálního představení vozu, ve kterém se mihl i slavný řezisér James Cameron, se automobilka ve velkém věnovala především nulovým emisím, které by automobil měl poskytnout. Baterie podle informací výrobce byly vyrobeny v Německu.

I přes nulové emise poskytne EQS výkon 516 koní a pohon na všechna čtyři kola. Uživatele také jistě potěší fakt, že tento výkon budou moci využít na celkový dojezd 770 kilometrů. Automobilka uvedla, že na 300 kilometrový dojezd bude stačit pouhých patnáct minut nabíjení.

Jedním z hlavních taháků nového Mercedesu je pak MBUX Hyperscreen. Palubní deska připomínající jeden obrovský tablet se smart systémem, který má poskytnout veškeré technologie, včetně umělé inteligence, soundsystému, videopřehrávačů a dalších vymožeností. Zajímavostí je, že palubní počítač disponuje pamětí 24 GB RAM. Kromě hlavního displeje u řidiče a spolujezdce jsou k v automobilu také dva menší displeje pro pasažery sedící vzadu auta.

Podle viceprezidenta společnosti EQ, která je divizí Mercedesu pro elektromobily, Christopha Starzynskiho jde o začátek nové éry. „Je to vůbec poprvé, kdy jsme sami navrhli, vyvinuli a vložili veškerou naši technologii do čistě elektrického vozu,“ uvedl Starzynski a dodal, že do roku 2025 Mercedes dodá další tři elektrická vozidla do svého portfolia ve Spojených státech, včetně EQE a dvou dalších SUV vozidel.