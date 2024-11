Podle zdrojů Financial Times hledá Nissan dlouhodobého akcionáře jako například banku nebo pojišťovací skupinu, která by nastoupila na místo Renaultu, postupně snižujícího svůj podíl v Nissanu. Automobilka by tak získala čas na dokončení v srpnu oznámené dohody o společném vývoji elektromobilů a softwaru s Hondou. Vyjednávání jsou složitá i proto, že obě společnosti jsou tradičními rivaly na domácím trhu.

„Musíme přežít 12 nebo 14 měsíců,“ řekl deníku zdroj blízký Nissanu.

Nissan nevylučuje, že část jeho akcií by mohla koupit právě Honda. V úvahu připadají všechny možnosti. Ani Renault se podle zdrojů Financial Times nebrání přímému prodeji části svého podílu v Nissanu do rukou Hondy. Silnější partnerství mezi Nissanem a Hondou by pro Renault bylo jedině pozitivní, uvádějí zdroje z francouzské automobilky.

V prvním pololetí finančního roku Nissanu kles zisk meziročně o 90 procent, oznámila společnost na začátku listopadu. Automobilka také letos už podruhé snížila výhled letošního hospodaření, zisk má být oproti původnímu předpokladu nižší o 70 procent. V rámci úspor už Nissan oznámil snížení výrobní kapacity o pětinu a propuštění devíti tisíc lidí, tedy zhruba šesti procent všech zaměstnanců. Generální ředitel Makoto Učida si dobrovolně snížil mzdu na polovinu.

Nissan se také obává dopadů znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem a hrozby cel, která by dopadla i na japonské dovozy do Spojených států. „Bude to těžké. A v konečném důsledku potřebujeme, aby Japonsko a USA generovaly hotovost,“ řekl jeden ze zdrojů FT. Poté, co Nissanu utekl boom zájmu o hybridní automobily v USA, nechce automobilka zopakovat stejnou chybu s elektromobily a na příští roky chystá představení hned několika nových modelů.

Renault vstoupil do Nissanu v roce 1999, svou investicí odvrátil hrozící krach japonské automobilky. Renault tehdy získal 43 procent akcií Nissanu a příslušná hlasovací práva, Nissan dostal 15 procent akcií Renaultu, ale bez hlasovacích práv. Tato nerovnost byla vždy zdrojem třenic mezi partnery.

Na základě loňské dohody o úpravě partnerství klesl podíl Renaultu v japonské automobilce na 36 procent, jeho hlasovací práva navíc nově odpovídají jen patnáctiprocentnímu podílu. Nissan si svůj podíl 15 procent v Renaultu zachoval a získal k němu příslušná hlasovací práva. Část svého podílu, 18,7 procenta, drží Renault prostřednictvím svěřenského fondu, který plánuje tyto akcie postupně prodat.

V rámci úspor Nissan omezí další partnerství, které uzavřel s Mitsubishi. Svůj podíl 34 procent chce Nissan snížit na 24 procent.