Obří fúze se nekoná. EU nepovolí spojení železničních aktivit Siemensu a Alstomu | E15.cz

Evropská komise (EK) zablokuje spojení železničních aktivit francouzské společnosti Alstom a německé firmy Siemens. S odkazem na své zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Spojením měla vzniknout druhá největší firma v odvětví s ročními tržbami zhruba 15 miliard eur (384 miliard korun).

Sloučený podnik by byl zhruba poloviční v porovnání s čínským státním podnikem CRRC, ale dvakrát větší než kanadský Bombardier, který se Siemensem také jednal.

Siemens podle zdrojů Reuters odmítl sdílet svou technologii k výrobě vysokorychlostních vlaků se třetími stranami déle než pět let, jak po něm požadoval Brusel. Evropská unie se podle Reuters také obává, že obě firmy dohromady disponují příliš velkou tržní silou co do objemu vozového parku a v oblasti signalizace.

Siemens a konkurenční Alstom oznámily dohodu o spojení svých železničních aktivit v září 2017. Jejich záměrem bylo lépe obstát v mezinárodní konkurenci. Globální železniční trh nyní ovládá čínská CRRC. Po celém světě by nový evropský železniční šampion zaměstnával na 60 tisíc lidí.

Evropská komise, která je exekutivním orgánem EU, příslušné zamítavé stanovisko podle zdrojů vydá zřejmě už 6. února. Rozhodnutí musí zveřejnit nejpozději 18. února.