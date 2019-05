Obří prodej pozemků na železnici směřuje do finále | E15.cz

V původních představách o výši kontraktu se obě strany lišily o propastných čtrnáct miliard korun, o čemž exkluzivně informoval deník E15. Nyní je jasné, že se pozemky pod kolejemi a před nádražními budovami zobchodují v rozpětí deseti až dvanácti miliard korun. Definitivně má být jasno do konce června. Deníku E15 to řekl Miroslav Kupec, šéf drah. Informace potvrdil Jiří Svoboda, šéf SŽDC.

„Původně jsme pozemky nacenili na dvacet miliard korun, zatímco SŽDC byla pod šesti miliardami korun. Finální částka se bude pohybovat mezi deseti a dvanácti miliardami korun,“ uvedl Kupec „Po dohodě budeme chtít znát stanovisko Evropské unie, jak bude na transakci nahlížet z hlediska nedovolené podpory státu, abychom zabránili jakýmkoli spekulacím,“ doplnil. Většinu z finančních prostředků dráhy vloží do nákupu a modernizace vlaků v osobní dopravě.

„Kompromis kolem jedenácti miliard je snad snesitelný a rozumný pro obě strany, které musejí obchod konzultovat i s ministerstvem financí, jelikož jde o státní peníze,“ sdělil k transakci bývalý šéf dozorčí rady ČD Petr Moos.

Dříve si dráhy i SŽDC nechaly zpracovat odborné posudky oceňující pozemky, avšak každá strana zvolila jinou metodu ocenění. Z posledních jednání podle Kupce vyplynulo, že se pozemky ocení podle jejich reálné tržní hodnoty.

„Když chceme něco stavět či modernizovat, vždy to musíme řešit s drahami. Je to jako dům na cizím pozemku. A to je špatně,“ zdůvodnil transakci už dříve Svoboda. Nejvhodnější doba splácení částky je podle něj pět let.

Závěrečná jednání povedou obě strany v příštích dvou měsících. Dojde-li k dohodě, dráhy předloží prostřednictvím ministerstva dopravy návrh o kontraktu vládě. Peníze do ČD půjdou ze státního rozpočtu.