Metro Opatov rozsvítí nová nástěnná malba, rozhodne o ní anketa | E15.cz

Ošuntělý východní vestibul stanice pražského metra Opatov z roku 1980 se dočká proměny. Rekonstrukcí projdou podhledy, osvětlení, vzduchotechnika, rozvody i dvojice výtahů. Nejviditelnější novinkou ovšem bude venkovní velkoformátový obraz na části průčelí, který ze čtyř finálových a zatím anonymních návrhů hlasováním do konce září vybere veřejnost.

Průčelí objektu již v minulosti zdobily streetartové malby dnes respektovaného umělce Jana Kalába. Pět let je ale u streetartového umění dlouhá doba a na původním díle i fasádě se výrazně podepsalo počasí.

„Naší snahou je rozšířit nové umělecké dílo na všechny plochy druhého vstupu do stanice. Proto jsem ve spolupráci s kurátorkou Alexandrou Karpuchinou vyzvala řadu umělců k výtvarnému pojednání objektu,“ uvedla architektka dopravního podniku mající na starosti metro Anna Švarc.

Do finále postoupily čtyři návrhy a veřejnost v hlasování rozhodne, který z nich na Opatově nakonec vznikne. Jména autorů jednotlivých návrhů porota zveřejní až po ukončení hlasování.

Vítězný návrh budou jeho autoři na Opatově realizovat v průběhu podzimu, hotové dílo se představí cestujícím ve druhé polovině listopadu. „Chceme, aby soutěž byla anonymní a jména umělců neovlivňovala vnímání a rozhodování účastníků ankety,“ doplnila Švarc.

Dopravní podnik chystá i další obdobná velkoplošná díla ve stylu mural artu, tedy legální velkoplošné nástěnného malby. Ta by měla v rámci projektu Umění pro město zpestřit do konce roku stanice metra Bořislavka, Černý Most, Nové Butovice a Vltavská.

Hlasovat o nové podobě stanice Opatov můžete do 30. září zde: https://www.praha11.cz/cs/media/anketa-mural-opatov.html