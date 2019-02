Podepsáno. Dodatek ke smlouvě na dostavbu D11 zvýší cenu zakázky o 150 milionů | E15.cz

„Jsem přesvědčen, že toto byla nejrozumnější a nejekonomičtější varianta,“ uvedl Ťok. Kroupa doplnil, že pro ŘSD je velkým přínosem, že se nemusí opakovat soutěž na stavbu, podle něj by to stálo více peněz než současné navýšení. „Což jsme ověřovali znaleckým posudkem,“ dodal.

Podle dodatku ke smlouvě firmy dostanou požadovaných 148,63 milionu korun bez DPH. Původní vysoutěžená cena byla 2,594 miliardy korun bez DPH. Navýšení si ŘSD nechalo ověřit znaleckým posudkem, vyplývá ze sedmistránkového dodatku zveřejněném v registru smluv. Obě strany se také dohodly na tom, že pondělí 11. února je dnem předání staveniště a že firmy zahájí stavební práce do 14 dnů.

Termín uvedení dálnice do provozu dodatek zkrátil o jeden měsíc na 43 měsíců. Protože za datum zahájení stavby se bere 5. říjen 2018, měla by být dálnice uvedena do provozu do 5. května 2022. Termín úplného dokončení díla dodatek zkrátit také o jeden měsíc na 55 měsíců, tedy do 5. května 2023.

ŘSD v dodatku přiznalo, že stavebním firmám ve lhůtě 12 měsíců od podpisu smlouvy neoznámilo zahájení stavby. Učinit tak mělo do 1. září 2018. Protože ŘSD neoznámilo zahájení stavby do 12 měsíců, vznikl stavebním firmám podle smlouvy nárok na dodatečnou platbu. Včasné neoznámení zahájení stavby je v dodatku zdůvodněno prodloužením řízení o vydání stavebních povolení kvůli námitkám hnutí Děti Země.

Konsorcium společností Eurovia, Metrostav a Swietelsky koncem ledna oznámilo podmínečné odstoupení od smlouvy na stavbu úseku z Hradce Králové do Smiřic, podle firem jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. ŘSD na to reagovalo vypovězením smlouvy.

Poté se Ředitelství silnic a dálnic s firmami dohodlo, že do poloviny února uzavřou dodatek ke smlouvě, poté by obě strany sporu měly vzít zpět své odstoupení od smlouvy. Stavební společnosti současně daly najevo, že kvůli zdržení vypršela jejich cenová nabídka, a budou tak žádat víc peněz. Eurovia náklady navíc vyčíslila na zhruba 200 milionů korun, přičemž do částky zahrnula náklady na uvedení území do potřebného stavu a zvýšené ceny vstupů stavebních prací. Jiroušek dnes cenu 200 milionů korun označil za prvotní odhad.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Sdružení mělo úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH, hotov měl být v roce 2022. Stavba ale ještě nezačala, firmy do podpisu dodatku staveniště dosud nepřevzaly. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.