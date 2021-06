Politiky držela pandemie při zemi. Nestačili prolétat desítky milionů | E15.cz

Prezident, premiér i ministři museli kvůli pandemii výrazně omezit cesty do zahraničí. Armáda, kterou provoz leteckých speciálů stojí nejvíce peněz, ušetřila minimálně padesát milionů korun. Další miliony zbyly jednotlivým úřadům. Vrátí je do státního rozpočtu nebo je využijí na posílení konzulátů či na investice do techniky na on-line konference.