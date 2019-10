Střelec z Babišovy ochranky zůstane u policie | E15.cz

„Policista byl kázeňsky potrestán,“ řekla bez dalších podrobností Rubášová. Mezi tresty za kázeňský přestupek patří například napomenutí, snížení platu, pokuta nebo propadnutí věci. Člena Babišovy ochranky také dříve prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), dospěla ale k závěru, že trestný čin nespáchal.

Incident se stal na letišti v Bruselu. Policista vypálil náhodou, když špatně vybíjel zbraň. Stalo se to krátce poté, co do letadla nastoupil předseda vlády a stroj se chystal k odletu. Výstřel zasáhl kuchyňskou desku vládního letadla, nic jiného však výstřelem nezničil. Premiérovi ani nikomu jinému z 22 lidí na palubě se nic nestalo. Start letounu byl přerušen, zhruba po hodině ale kapitán uvedl, že může i s cestujícími odletět.

Podobný případ, ale s mnohem většími škodami, zažila česká vládní letka před čtvrtstoletím, v červnu 1994, kdy jeden z členů ochranky tehdejšího ministra obrany Antonína Baudyše při letu do Švédska omylem prostřelil podlahu letounu Tu-154 a zasáhl nádrž. Muž pistolí nejspíše zavadil při vstávání o opěradlo sedadla. Benzin tehdy zaplavil zavazadlový prostor, havárii nakonec na letišti ve Stockholmu likvidovaly dva hasičské sbory.