Vláda prolétala desítky milionů | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho ministři čile cestují po světě. Od jmenování vlády v loňském červnu uskutečnili členové vlády 290 pracovních cest do zahraničí. Nejčastěji vedly jejich návštěvy do sousedních zemí a do Bruselu. Preferují přitom dopravní letectvo české armády. Takzvaná vládní letka ministry svezla na 183 cestách. Vyplývá to z odpovědí vládních úřadů pro deník E15.