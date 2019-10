ČSA pořídí nové airbusy a končí s letadly ATR | E15.cz

Dva nové typy letadel zařadí do své flotily České aerolinie. Se společností Airbus se dohodla na pořízení čtyř kusů A220-300 a tří letounů A321XLR. První stroje by měly v barvách ČSA dorazit do Česka v příštím roce. Původním plánem ČSA byl nákup sedmi letadel A320neo, z něho však nakonec sešlo. Po dodání A220 aerolinky z flotily vyřadí vrtulová letadla ATR, oznámily Airbus a ČSA.