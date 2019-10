Elektrické létající taxi dostaneme na trh v roce 2025, slibuje německý startup Lilium | E15.cz

Německý startup Lilium udělal další krok k uvedení létajících taxi na komerční trh. Společnost uvedla, že by se její stroje nazvané Lilium Jet měly prvním klientům představit v roce 2025 a doplnila, že dokončila stavbu své první továrny na jejich výrobu. Informoval o tom server Tech Crunch .

Německý startup už dříve uvedl, že na své aktivity dostane celkem 500 milionů dolarů (téměř 11 a půl miliardy korun). Mezi investory jsou například čínská technologická společnost Tencent či britská investiční firma Atomico.

Odborníci obecně charakterizují tento segment dopravy jako jednu z „největších výzev v letectví“. Německý startup uvedl, že právě jeho letoun by měl obstát a začlenit nový druh přepravy do běžného života cestujících. Pomoci by jim měl pětimístný Lilium Jet.

„Stroj je poháněn 36 plně elektrickými tryskovými motory a má nulové emise. Během horizontálního letu vyžaduje pouze deset procent výkonu z celkového počtu dvou tisíc koňských sil,“ uvedla společnost první informace k dopravnímu prostředku.

Lilium Jet by měl dosáhnout maximální rychlosti sto kilometrů v hodině a podle všeho by měl pokořit cestu dlouhou 300 kilometrů na jedno jediné nabití.

Lepší propojení měst a důležitých míst

„Chceme se soustředit spíše na přepravu pasažérů mezi jednotlivými městy a regiony. Nechceme se soustředit na cestování pouze v rámci jednotlivých měst,“ řekl pro Tech Crunch hlavní obchodní ředitel společnosti Lilium Rem Gerber. Doplnil, že přeprava „létajícím taxi“ se může odehrát i v rámci cesty z letišť do měst a naopak.

Společnost uvedla, že nyní přemýšlí i nad zázemím pro Lilium Jety. „Měly by být samozřejmě v blízkosti dalších druhů dopravy, aby na sebe vše plynule navazovalo,“ doplnil Gerber. Podle něj by nejmenší přistávací plochy pro Lilium Jet měly vyjít zhruba na půl milionu liber, tedy necelých 15 milionů korun.

První výrobní závod společnosti o rozloze 3000 metrů čtverečních v jižním Německu je již hotov a společnost by se měla zanedlouho dočkat i druhé továrny na výrobu. Plán společnosti je produkovat několik stovek Lilium Jetů ročně.

Podívejte se na záběry z testovacího letu Lilium Jet