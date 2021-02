Šťáva pro elektromobily. Praha dá do lamp s nabíječkami až 880 milionů korun | E15.cz

V následujících šesti letech by v české metropoli mohlo vzniknout až šest tisícovek dobíjecích míst elektromobilů v lampách veřejného osvětlení. Pražský magistrát do jejich rozvoje vloží postupně až 880 milionů korun s tím, že při výstavbě bude rekonstruováno veřejné osvětlení. Uvedl to mluvčí městské společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP) Martin Drozd.