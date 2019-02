Praha nabídne v tendru některé autobusové linky soukromníkům | E15.cz

Praha vypíše veřejnou zakázku na provoz části autobusových linek spadajících pod pražskou integrovanou dopravu (PID). Důvodem je blížící se konec nynějších smluv. Záměr dnes schválili pražští zastupitelé. Zakázka bude vypsána nejpozději do 30. června letošního roku. Její předpokládaná hodnota má být asi dvě miliardy korun za čtyři roky, nebo zhruba pět miliard za deset let. Do PID patří linky na území Prahy a Středočeského kraje. Největším dopravcem v Praze je městem vlastněný dopravní podnik.