Pražská integrovaná doprava bude mít nový vzhled | E15.cz

Autobusy, tramvaje, příměstské vlaky i soupravy metra zapojené do Pražské integrované dopravy (PID) by měly mít v budoucnu jednotný šedo-červený design, a to jak na území Prahy, tak Středočeského kraje. Návrh grafického studia superlative.works, který uspěl v loňské soutěži, dnes schválili pražští radní. Prozatím by se měl design otestovat na některých vozech dopravního podniku, po schválení kompletního designového manuálu by se vozy neměly přebarvit plošně, ale jen nově pořizovaná vozidla nebo při opravách či výměně polepů.