Roční kupon na MHD v Praze možná podraží o téměř dva tisíce | E15.cz

„Dopady pandemie a opatření vlády na DPP i Prahu jsou významné, výpadky příjmů registrujeme v miliardách korun,“ uvedl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

„Je naší povinností hledat řešení a úspory. Proto Praha s dopravní podnikem intenzivně diskutuje různé varianty a scénáře. Předpokládáme, že to ve finále bude kombinace různých opatření,“ dodal bez dalších podrobností.

Konkrétnější podobu prvotních plánů diskutovaných na úterním jednání přiblížila radní Hana Marvanová (za STAN). „Pan Scheinherr předestřel návrhy Prahy sobě na zvýšení cen tarifů jízdného, které se má týkat takřka všech tarifů,“ řekla deníku E15 Marvanová.

„Roční kupon by zdražil ze současných 3650 korun na asi pět a půl tisíce. Plán je provázán s návrhy na zdražování parkování v modrých zónách,“ podotkla. Dodala, že předložení oficiálního návrhu očekává v srpnu.

O kolik si Pražané připlatí za parkování, zatím není jasné. O tom, zda návrh Spojené síly (STAN a TOP 09) podpoří, rozhodnou jednání v příštích týdnech.

„Před volbami nikdo nemluvil o zdražování jízdného, takže mne návrh překvapil. Současné modré zóny by se měly rozdělit do více menších zón, parkovací plocha by se zmenšila a cena vzrostla. Chci, aby k věci zasedl krajský výbor TOP 09 v Praze, budu respektovat jeho většinové rozhodnutí,“ doplnil předseda zastupitelů Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09).

Koaliční Piráti chtějí návrh Prahy sobě doplnit o pravidla zprůhledňující výběrová řízení DPP. „Uvědomujeme si, že bude třeba udělat změny v cenách tarifů, o kterých budeme dál jednat. Předpokládám, že budou Piráti hlasovat pro návrh, dojdeme-li k rozumnému kompromisu,“ řekl deníku E15 Viktor Mahrik, předseda zastupitelů Pirátů, jenž má v gesci městské společnosti.

Scheinherr plán na zdražování jízdného a nacházení úspor prezentoval také na středečním jednání zástupců rady města s odborovými organizacemi DPP, uvedl předseda Odborů DP Praha Luboš Olejár. „Pan Scheinherr nám řekl, že kdyby už měl podporu, ceny by zvýšil od léta, o to prý usiluje Praha sobě. Cena roční jízdenky by se měla vrátit na zhruba 5,5 tisíce. Zdražení modrých zón neupřesnil, mělo by ale vést ke zvýšení prodejů jízdenek,“ popsal jednání Olejár.

Dopravní podnik diskutuje možná řešení s městem i organizací ROPID. „Předpokládáme, že to bude kombinace opatření, kompromis mezi novými hygienickými standardy, poptávkou a ekonomickou realitou,“ podotkl vedoucí komunikace DPP Daniel Šabík.

Pokud by Praha sobě nezískala podporu koalice pro zdražení jízdného a parkovného, a nedosáhla tak zvýšení příjmů, pravděpodobnost, že odbory dopravního podniku prosadí v právě probíhajícím jednání zvýšení mezd pro příští rok, se sníží. Olejár přitom hovoří o možné tvrdé reakci odborů.

„Pan Scheinherr nám řekl, že na požadované zvýšení mezd o inflaci, tedy asi o tři sta milionů ročně, nemá peníze. Na postup magistrátu bychom mohli reagovat omezením pracovních výkonů, vzpomeňme stávku v roce 2011,“ pohrozil Olejár. Tehdy se vůbec poprvé na den zastavil provoz metra a paralyzovaná byla také povrchová doprava.

Současný plán magistrátní koalice kritizuje opoziční ODS. „Plánovaným zdražováním může Praha ročně získat miliardu, ovšem v nejnevhodnější době. Zdražovat jízdné se má v době blahobytu, na to ale koalice neměla odvahu a musí k tomu přistupovat v době, kdy mají lidé hluboko do kapsy,“ podotkl Ondřej Martan, starosta Běchovic a zastupitel ODS věnující se dopravním otázkám.

Hlavní chybu udělalo vedení magistrátu za doby primátorky Adriany Krnáčové (ANO), když zlevnilo jízdné o čtvrtinu, tvrdí Martan. „Myslím, že současná koalice zdražení prosadí, prostor pro něj je až do výše sedmi tisíc dvou set korun za roční kupon,“ dodal s odkazem na dřívější kalkulace.

Roční kupon zlevnila Praha v roce 2015 z původních 4750 korun na 3650 korun. Mezi roky 2016 a 2017 tak klesly příjmy z jízdného o 157 milionů na 3,7 miliardy. Loni DPP utržil z jízdného téměř 4,5 miliardy a svezl více než miliardu cestujících. Od letošního roku podnik očekává vzhledem ke koronakrizi výrazně horší výsledky.