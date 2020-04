Praha upřesnila plán rozšiřování cyklostezek. Letos upraví a vybuduje desítky kilometrů | E15.cz

Cyklisté v metropoli se mají brzy dočkat většího komfortu. Pražská Technická správa komunikací (TSK) právě dokončuje podjezd na trase A26 pod mostem v ulici Čuprova, kde se kromě trasy upravovalo i koryto řeky. Na další projekty se městská organizace chystá během května. Celkem by měla na podobnou infrastrukturu pro cyklisty vydat Praha v tomto roce zhruba 170 milionů korun, TSK zatím počítá s úpravami desítek kilometrů.

Koncem dubna začaly práce na cyklostezce A21 podél ulice K Dolům mezi křižovatkami Dolnocholupická a Na Havránce, kde se cyklisté a pěší dočkají nového asfaltového povrchu a osvětlení. V průběhu května odstartují napříklady stavby propojení vyhlídkové trasy Pražačka s cyklostezkou A25, nového úseku cyklostezky podél Vinořské ulice, která se napojí na trasu A263, nebo úseku z Dolních Břežan do ulice K Břečkám.

„Plníme to, co jsme slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility. Cyklistická infrastruktura je zapotřebí v každém moderním a zdravém městě. V současné době, kdy je jízda na kole jedna z mála povolených volnočasových aktivit, to platí dvojnásob,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Podle něj investice města do bezmotorové dopravy stále rostou, loni to bylo 121 milionů korun, v roce 2017 jen 17,9 milionu.

Rekonstrukce a rozšíření čeká i páteřní cyklostezku A2 z Modřan do Zbraslavi. Práce zde budou probíhat na čtyřech úsecích poblíž Radotínského mostu. „Z důvodu bezpečnosti budeme muset cyklotrasu A2 v oblasti pod Lahovickou estakádou uzavřít. Po dobu stavby zbudujeme dočasnou objízdnou trasu a zachováme i napojení na závěsnou lávku přes Vltavu,“ upřesnila tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Kompletní rekonstrukce na této stezce vyjde na necelých 30 milionů a práce potrvají zhruba devět měsíců.

V druhé polovině roku se počítá ještě s prodloužením a rozšířením cyklostezky A1 zvané Šárovo kolo, a to od Radotínské lávky dál podél řeky Berounky. Nové bezmotorové spojení mezi Dubčí a Kolodějy by měl zajistit 1 250 metrů dlouhý úsek Na prostřední cestě, plánuje se i přemostění Ohrobeckého potoka na jižní hranici Prahy se Středočeským krajem.