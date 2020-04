Sucho v dubnu zasáhlo celé Česko | E15.cz

Zemědělské sucho bylo v dubnu prakticky v celém Česku, silné nebo mimořádné sucho bylo také v 80 procentech zdrojů podzemní vody. Situace je katastrofická, prohlásil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Do letošního roku vstupuje země v horší kondici než do několika posledních let, kvůli kumulaci srážkového deficitu a zvyšující se teplotě jde o situaci, kterou předchozí generace nezažily. Rezort žádá ministerstvo financí o dalších 3,5 miliardy korun na boj se situací.