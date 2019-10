Signál v metru se má rychle rozšiřovat | E15.cz

Míst, kde se cestující v pražském metru připojí k internetu, má dál rychle přibývat. Na poslední rozšíření mobilního signálu do dalších pěti stanic na lince C v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice chce dopravní podnik navázat do března, kdy se má signál dostat do dalších šestnácti stanic a přilehlých tunelů na trasách A i B. Celé metro má být připojeno do roku 2021. Vysokorychlostní mobilní sítí LTE zatím operátoři pokryli šestnáct stanic a tunelů na linkách A a C.