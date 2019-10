Přes střední Evropu létá výrazně více cestujících | E15.cz

Největší nárůst vykázalo relativně malé letiště v Krakově, které odbavilo 2,5 milionu cestujících, což je o třetinu více než loni. Srovnatelně s Vídní i Mnichovem si polepšila Praha. Jediná Bratislava stagnovala, když odbavila devět set tisíc osob.

„Letecká doprava rostla také díky nízkým cenám paliva. Aerolinky se vypořádaly s uzemněnými boeingy MAX a efektivně využily zbylou flotilu. Navíc se zvyšovala obsazenost letadel,“ popisuje odborník na letecký průmysl a partner ve společnosti EY Corporate Finance Petr Kováč.

Letiště Václava Havla oznámilo, že jím za tři nejvytíženější měsíce roku prošlo téměř šest milionů cestujících, meziročně o šest procent více. Úspěšné léto tak zřejmě rozhodlo o tom, že Ruzyně znovu překoná celoroční historický rekord. „Výkonnost pražského letiště patří k nadstandardním. Důležité je, že má hodně diverzifikované spoje na dálkové, krátké, nízkonákladové, síťové a ty směřující do Asie i Ameriky,“ doplnil Kováč.

„Na výsledcích letiště mají podíl nově otevíraná letecká spojení, navyšování linek do stávajících destinací i navyšování kapacit na existujících linkách,“ říká šéf letiště Václav Řehoř s tím, že by měla Ruzyně letos odbavit celkem 17,7 milionu cestujících. Loni to bylo sedmnáct milionů.