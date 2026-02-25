Byznys, který vykvasil. Samaras junior jde s cidery do světa
- Prager’s pod vedením Alexandrose Samarase míří do Švýcarska a po Balkánu chystá další expanzi do zahraničí.
- Firma loni zvýšila obrat na 72 milionů korun, což znamená meziroční růst o zhruba 112 procent a potvrzení ambice každoročně zdvojnásobovat tržby.
- Značka přináší i nové nápoje.
Cidery Prager’s míří pod vedením Alexandrose Samarase pod alpské vrcholy. Zhruba za měsíc by měla firma syna nápojářského byznysmena Jannise Samarase, který vlastní známou značku Kofola, představit své první produkty ve Švýcarsku. Zároveň oznámila výši loňského obratu na úrovni 72 milionů korun, což je meziroční zvýšení o zhruba 112 procent. Růstu podle Alexandrose Samarase pomohla mimo jiné loňská expanze značky na Balkán.
„Od začátku projektu máme ambici každý rok zdvojnásobit obrat, což se nám zatím vždycky podařilo,“ říká šéf Prager’s Alexandros Samaras. Letošní rok prý není výjimkou a první měsíce ukazují, že se cíl opět podaří naplnit.
Jakkoli roste Prager’s na českém i slovenském trhu ke spokojenosti jeho šéfů, právě zahraničí pro ně představuje to, čemu se v byznysu říká nízko visící ovoce. „Pohybujeme se v níšovém byznysu a jeho limity jsou logicky na domácím trhu hodně nízko. Brzy se dostaneme do situace, kdy bychom dávali neúměrné marketingové náklady za stále menší porci růstu. Expanze je proto relativně snadným krokem, jak naše růstové ambice naplnit,“ vysvětluje Alexandros Samaras.
Ve Slovinsku a v Chorvatsku jsou produkty jeho značky v obchodech od loňského léta. Firma využila symbiózu ve skupině Kofola, konkrétně distribuci slovinského výrobce minerálních vod Radenska. Podobně je v plánu i vstup na jihoamerický trh, kde mateřská Kofola získala na přelomu roku 49procentní podíl ve firmě Alta Fermentación, která v Latinské Americe mimo jiné vlastní tři minipivovary, pražírnu kávy a rumovou destilérku. Se vstupem sem je ale Prager’s teprve na začátku, jako první zemi zvažuje Panamu kvůli zjednodušenému přístupu evropských firem na tamní trh.
Do Švýcarska se ale Prager’s vydává bez podpory distribučních kanálů Kofoly. Firmu tam zavede distributor, který si jejích produktů všiml na úspěšném polském trhu. „Oproti oťukávání ostatních evropských trhů, jako je Maďarsko, Řecko či Rumunsko, pro nás bude Švýcarsko daleko větší hra. Distributor se zaměřuje na listing zboží do retailových kanálů, takže už se bavíme o větších objemech,“ doplňuje Alexandros Samaras. Jak distributor, tak samotný Prager’s se pak budou finančně podílet i na švýcarském marketingu.
Firma také představuje několik novinek ve svém portfoliu. „Vždycky se snažíme najít něco, kde nás ostatní nebudou moci kopírovat, a hledáme trendy. Nyní jsou to nápoje s nízkou hladinou cukru,“ přibližuje Alexandros Samaras filozofii, která je přivedla například k nápoji z lehce fermentované kokosové vody ochucené ovocem s názvem Prager’s Soda. Firma představila i kombuchu Black Edition z černého čaje.
Původní majitelé firmy vyrábějící zejména řemeslné cidery, Ondřej Frunc a Cyril Holub, prodali tehdejší F. H. Prager do rukou koncernu Kofola v roce 2019.