Při hackerském útoku unikly přihlašovací údaje klientů polské majitelky Čedoku
Po hackerském útoku na společnost Nowa Itaka unikly přihlašovací údaje klientů největší polské cestovní kanceláře Itaka. S odvoláním na ministra digitalizace a místopředsedu polské vlády Krzysztofa Gawkowského to dnes uvedla agentura PAP. Itaka je od roku 2016 vlastníkem české cestovní kanceláře Čedok.
Gawkowski na síti X napsal, že specialisté z Výzkumné a akademické počítačové sítě (NASK) jsou v kontaktu s firmou a že příslušné služby začaly pracovat na identifikaci pachatelů. Dodal, že klienti si brzy budou moci na webových stránkách bezpiecznedane.gov.pl ověřit, zda se jich únik dat rovněž týká.
Ministr doporučil všem, jejichž data mohla být odcizena, aby si změnili hesla na všech webových stránkách, kde bylo použito stejné heslo. Mají také umožnit dvoufaktorové ověřování, když se přihlašují, používat správce hesel a sledovat své účty a e-mailové schránky.
Společnost Itaka potvrdila, že na únik přihlašovacích údajů přišla 30. října a že ovlivněno je nejméně 10.000 uživatelů. "Oprávněná osoba/skupina osob získala přístup k některým osobním údajům uživatelů s účty v zákaznické zóně (jako je křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo),“ napsala cestovní kancelář ve sdělení zveřejněném na svých webových stránkách.
Itaka uvedla, že k údajům o rezervacích cest, které zahrnují finanční informace, údaje o cestovatelích či hesla k uživatelským účtům, se hackeři nedostali. "Tato data jsou zabezpečená,“ dodala Itaka.