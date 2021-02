Přivřené hranice stojí dopravce stamiliony, ohrožena je hlavně výroba aut | E15.cz

Nákladní dopravci se zejména minulý týden potýkali s přísnými kontrolami na hranicích směrem do Německa, kvůli kterým stály kamiony hodiny v mnohakilometrových frontách. Tuzemské dopravní firmy podle prvních odhadů počítají celkové ztráty za obor ve stamilionech. Potíže hrozí kvůli dominovému efektu i tuzemským společnostem, ke kterým náklad míří se zpožděním z Německa. Nejčastěji se jedná o díly pro výrobu automobilů. A například Škoda Auto nevylučuje ani odstávku výroby.

„Zpoždění se týká každé druhé zásilky. Každá hodina zpoždění stojí dopravce jeden až dva tisíce korun. Celkové náklady kvůli omezenému režimu na hranicích dopravce vyšlo řádově na stamiliony,“ uvedl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Jen do Německa, kam míří třetina českého exportu, přejede v jednom směru asi deset tisíc náklaďáků denně.

„Eliminovaly se obchodní kontakty s Německem, které v naší branži probíhají zejména v osobní rovině. Místo českých firem tak zakázky budou získávat konkurenti z Polska a zejména z pobaltských zemí, na které se přísná opatření nevztahují,“ míní šéf přepravní společnosti VCHD Cargo s tržbami téměř osm set milionů korun Petr Kozel. Firma o flotile více než 160 náklaďáků očekává propad tržeb v exportu do Německa o deset procent.

„Případné uzavření hranic může způsobit odstávky výroby. Firmy mohou ztratit zakázky i důvěru zákazníků. Přinese to patrně ztrátu části zakázek nebo komplikace při dodávkách komponentů. To se týká zejména automobilového průmyslu,“ podotýká ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáš Martin. Dopady neminou ani strojírenství, výrobce zdravotnické techniky nebo spotřebního zboží.

Potíže na hranicích proto automobilky včetně koncernu Volkswagen, pod který patří tuzemská Škoda Auto, bedlivě sledují.

„Pokud by se situace v přeshraniční dopravě kvůli delším zácpám vyhrotila, nelze vyloučit, že i v koncernu dojde k omezením výroby,“ potvrzuje mluvčí automobilky Škoda Auto Martina Gillichová. Zatím kvůli zácpám koncern nemusel omezovat výrobu, stejně tak automobilky Hyundai a Toyota, které v Česku vyrábějí.

Začátkem týdne se podle sdružení Česmad zpožďovaly tři čtvrtiny zásilek, a to jak směrem do Německa, tak dominovým efektem zpět do Česka.

„To se může rychle a velmi negativně promítnout do chodu autoprůmyslu, který se musí vypořádávat s poklesem poptávky, uzavřenými dealerstvími, výrazným nárůstem cen vstupních materiálů a jejich nedostatku nebo s růstem ceny přepravy,“ varuje výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Zpřísnění hraničních kontrol Německem vyvolalo podobná reciproční opatření i v dalších státech, například v Rakousku nebo v Itálii, která se rovněž dotknou i tuzemských dopravců.

„Od vypuknutí pandemie je to nejhorší situace kamionové dopravy v Evropě. Pozitivní testy přitom vycházejí u necelého procenta řidičů,“ připomíná Felix a dodává: „Mnoho jich odmítá do těchto destinací jezdit a každých 48 hodin se testovat. Dopravcům hrozí, že o šoféry přijdou, zvažují odchod z profese.“

Dopravci zastupovaní Česmadem a nadnárodními sdruženími doufají v uvolnění pravidel. Situace bude zřejmě i jedním z témat příštího zasedání Rady Evropy, konečné rozhodnutí nicméně může učinit pouze německá vláda. Již dříve však uvedla, že přísný režim může trvat deset dní až čtvrt roku. Záležet bude na vývoji pandemie – Česko přitom patří k nejhůře postiženým zemím Evropy a situace se v tuzemsku stále nelepší.