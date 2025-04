Pro řidičák do AlzaBoxu? Stát začne doklady posílat jako balíky z e-shopů

Řidičské průkazy objednané online si budou moci lidé od července vyzvednout i ve výdejních boxech, například v AlzaBoxech. Ministerstvo dopravy se Státní tiskárnou cenin plánuje doručovat nové průkazy prostřednictvím Balíkovny České pošty. Umožní to novela silničního zákona.

Lidé tak nebudou muset chodit pro hotový průkaz na úřad, ale vyzvednou si ho podobně jako běžnou zásilku – pomocí kódu, který obdrží v SMS nebo e-mailem. K vyzvednutí nebude potřeba občanský průkaz.

Výdejní místo si žadatel zvolí při podání žádosti. Vedle AlzaBoxů budou řidičské průkazy dostupné i v dalších partnerských boxech nebo obchodech s výdejními místy Balíkovny. Na vyzvednutí bude standardně lhůta dvou dnů.

Doručování řidičských průkazů mimo úřady je součástí širší digitalizace služeb ministerstva dopravy. Do budoucna by stejným způsobem mělo být možné zasílat i další doklady, například registrační značky nebo malé technické průkazy. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by mohlo doručování těchto dokumentů začít v druhé polovině příštího roku.