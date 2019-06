Občanský průkaz: Kolik stojí občanka na počkání? | E15.cz

Občanský průkaz je povinen mít každý, kdo dosáhl věku 15 let a má v České republice trvalý pobyt. Dnes se již standardně vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s čipem. Sám uživatel se poté rozhoduje, kdy čip aktivuje. Do čipu lze nahrát elektronický podpis a slouží jako přístup k různým službám veřejné správy.

Zažádat o vydání občanského průkazu lze u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností. V Praze si občan může zažádat u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy. Při převzetí občanského průkazu si také může zvolit bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci.

Občanský průkaz na počkání? Připravte si tisícovku

Obvykle úřad občanku vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti. Nově je ale možnost zažádat o doklad ve zrychlené lhůtě – pět pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní den, za tuto možnosti si ale žadatel připlatí. Za vyřízení nového průkazu do pěti pracovních dnů je nutné zaplatit 500 korun a za vyřízení do 24 hodin dokonce tisíc korun.

Jaké doklady je při žádosti třeba předložit?

Úředník žádost nově vyplňuje za žadatele, který ji pouze podepíše. Není nutné nosit ani fotku, pro fotku na průkaz úřad využívá vlastní fotoaparát.

K vydání prvního občanského průkazu se předkládá rodný list, popřípadě doklad o státním občanství. Pokud vyřizujete novou občanku před koncem platnosti té stávající, předkládáte dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj, například potvrzení o změně místa trvalého pobytu, nebo vysokoškolský diplom.

O průkaz se doporučuje požádat měsíc před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, je třeba předložit opět rodný list, popřípadě další doklady.

Za první vydání průkazu, nebo za žádost vydání nového průkazu z důvodu vypršení jeho platnosti nehradíte nic. Pokud budete žádat o novou občanku z jiného osobního důvodu, například po svatbě, s předstihem delším než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního průkazu, zaplatíte povinně správní poplatek 200 korun.

Pokud žádáte o nový průkaz z důvodu ztráty, musíte prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu, které dostanete při ohlášení ztráty nebo odcizení dosavadního průkazu. Příspěvek na živobytí 2019: Kdy vám vznikne nárok?

Co dělat při ztrátě občanky

Ztratíte-li občanský průkaz, nejdůležitější je zabránit jakémukoliv jejímu zneužití. Odcizení a ztrátu byste měli co nejdříve oznámit na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Jeho povinností je totiž vložit doklad do databáze neplatných dokladů, aby nemohl průkaz nikdo zneužít. Nahlásit ztrátu občanky můžete i na matričním úřadu, v případě krádeže se můžete obrátit také na policii.

Co umožňuje občanka s čipem

Občanské průkazy s elektronickým čipem umožňují komunikovat s úřady kdykoliv a odkudkoliv online. Lidé si tak lehce vyřídí třeba výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o bezdlužnosti z pohodlí domova. Držitel se může pomocí svého občanského průkazu a nainstalované podpůrné aplikace přihlašovat k online službám a portálům poskytovaných zejména veřejnou správou.

Držitel občanky s čipem může elektronicky podepisovat dokumenty, e-maily i smlouvy. Zároveň se může přihlašovat k informačním systémům. V Dešťovce je dalších 100 milionů korun. Nově o ně mohou žádat lidé z celého Česka

Digitální doba ve veřejné sféře

Od loňského léta si lze zažádat o digitální občanku i v Česku. Spolu s eObčankou ministerstvo vnitra spustilo Portál Občana, na kterém si občané mohou vyřídit z jednoho místa řadu administrativních úkonů. Počet funkcí je ale zatím omezený.

Zřejmě nejdál jsou v elektronizaci veřejné správy v Estonsku. Tamní občané mohou už jedenáct let podávat daňové přiznání prostřednictvím svého občanského průkazu s čipem. Doklad totožnosti jim ale slouží také jako kartička zdravotní pojišťovny, tramvajenka nebo průkazka do knihovny. S virtuálním estonským občanstvím je možné digitálně podepisovat dokumenty, obsluhovat bankovní konto nebo třeba založit firmu.