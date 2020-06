Regionální letiště chtějí po státu nahradit koronavirové ztráty. Účet je na desítky milionů | E15.cz

„Pokud stát v krizovém režimu rozhodne o opatřeních, jednoznačně vzniká nárok na náhradu škod. Nechceme stát žalovat, ale žádat o kompenzace, které musejí proběhnout,“ řekl deníku E15 Martin Netolický (ČSSD), hejtman Pardubického kraje.

Kraj a město Pardubice jsou akcionáři pardubického letiště, kterému nařídili vypočítat finanční dopady omezení a poté požádat ministerstvo dopravy o finanční náhradu. „Dosavadní škody činí asi osmnáct milionů,“ uvedl Netolický.

„Věříme, že asi polovinu vzniklých ztrát by mohl stát kompenzovat,“ dodala mluvčí letiště Mária Ministrová. Do poloviny května letiště odbavovalo humanitární lety, ztratilo ale dvě linky týdně do Petrohradu, další dvě do Alicante a pět do Kyjeva.

Letiště Ostrava zatím škody nevyčíslilo, o náhradu si ale zřejmě řekne. „Vzhledem k našim vynikajícím vztahům s Moravskoslezským krajem věříme, že pokud bude zákonná možnost o takovouto podporu žádat, tak ji spolu s krajem využijeme,“ podotkl obchodní ředitel Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský.

Letiště Brno zatím vyhodnocuje ekonomické i provozní následky krize a jedná o možných podobách podpory k regionálním letištím. Klíčová pro něj bude letní sezona.

„Nikdo přesně neví, jaká bude situace v oblíbených destinacích, jak se k situaci postaví dopravci a jak velký bude zájem lidí cestovat. Pokud by se sezona naplno nerozjela, mohou se ztráty z letošního roku vyšplhat do desítek milionů,“ uvedl mluvčí letiště Jakub Splavec.

O dvoumilionové příjmy přichází od dubna každý měsíc Karlovarské letiště. „Nedostatek likvidity řešíme přes vlastníka, tedy Karlovarský kraj, případné kroky spojené s náhradou škody budeme konzultovat nejprve s ním,“ sdělil jednatel letiště Jiří Pos.

Regionální letiště v Brně a Ostravě využije od července i letecký dopravce Smartwings. Z obou letišť bude provozovat pravidelné linky do Heraklionu a Burgasu, pouze z Brna pak bude létat také na Rhodos, Zakynthos, Kos a Korfu. Charterovým spojením nabídne i Soluň.