Regionální železnici vyschne zdroj příjmů z Evropské unie | E15.cz

Modernizace regionálních železničních tratí zřejmě narazí na významnou překážku. Zatímco v posledních letech tekly do těchto staveb z evropských rozpočtů až desítky miliard korun, v letech 2021 až 2027 se tyto příjmy mohou zásadně ztenčit. Evropská unie chce totiž upřednostnit dálkové tratě spadající do transevropské dopravní sítě, uvedl na pražském Žofínském fóru náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

„Na regionální a koridorové tratě bylo v současném období určeno padesát miliard korun. Podpora regionálních tratí se v příštím období zřejmě bude limitně blížit nule. Je otázka, kolik finančních prostředků bude do těchto tratí investovat Česko,“ uvedl Čoček.

Propad příjmů dopadne na Správu železniční dopravní cesty. „Náš roční příjem z evropských peněz se sníží o deset miliard korun ročně. Víc to nebude,“ podotkl šéf SŽDC Jiří Svoboda s tím, že se zatím žádné projekty neruší.

Zatímco v současném období se evropské peníze na investicích do železnice podílejí zhruba sedmdesáti procenty, v příštím období by se poměr vůči národním zdrojům mohl vyrovnat. Částečným řešením může být vyšší příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Je otázka, zda budou mít regionální tratě takovou prioritu, aby v případě nedostatku peněz převýšily svým významem dálniční stavby,“ dodal Čoček.

SŽDC proto bude muset hledat nové způsoby financování. „Příkladem může být evropský program CEF nebo úvěr od Evropské investiční banky. Do budoucna by mohl tvořit podíl nových zdrojů až třetinu, teď to je nanejvýš pět procent,“ doplnil Svoboda. Převážná většina dosavadního financování připadala na evropský operační program doprava.