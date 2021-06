Řehoř končí jako šéf Letiště Praha | E15.cz

Šéf pražského letiště Václav Řehoř ve vedení Letiště Praha v závěru června skončí, ministerstvo financí mu neprodloužilo smlouvu. Potvrdil to sám Řehoř. Ministerstvo financí už vyhlásilo výběrové řízení na člena představenstva Letiště Praha, který by se následně měl stát i šéfem letiště. Vyplývá to z úřední desky ministerstva.