Rekordní zájem cestujících o železnici se ještě navýšil po zavedení slev pro studenty a důchodce | E15.cz

U RegioJetu se nárůst počtu cestujících podle Jančury pohybuje do pěti procent. Každý týden ale roste podíl cestujících, kteří slevu využívají. České dráhy budou mít čísla za září až v polovině října. Podle Kupce nárůst zaznamenaly, nicméně ne skokový.

"Každý týden se poměr cestujících využívajících slevy zvyšuje. Dnes se to blíží kolem 30 procent cestujících v našich vlacích a autobusech. Myslím si, že to může ustálit okolo 40 procent," uvedl Jančura.

České dráhy, které jsou největším železničním dopravcem, jsou podle Kupce připraveny operativně nasazovat záložní vozy tam, kde by to vypadalo, že je stávající kapacita nedostatečná. Zatím to není potřeba.

"Mysleli jsme, že ten první nával bude větší, ono tomu tak není. Ukážou další týdny a měsíce, jak to bude vypadat," dodal Kupec.

Slevy 75 procent z jízdného pro studenty do 26 let a důchodce starší 65 let začaly platit na všech vlakových i autobusových linkách, s výjimkou městské hromadné dopravy, od 1. září. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na šest miliard korun ročně. Dráhy zpočátku slevy vypočítávaly ze základní ceny jízdného, díky čemuž dosahovaly na vyšší kompenzace od státu. V polovině měsíce výpočet změnily a slevy pro studenty a seniory nově vypočítávají i z akčních jízdenek za zvýhodněné ceny.

Od roku 2020 by si dopravci na železnici mohli vzájemně uznávat jízdenky. Podle Kupce musí být vytvořené centrum, které bude jízdné mezi dopravci vzájemně započítávat, ale neměly by jej financovat ČD. "Čekáme, že se nastaví pravidla, a ta pravidla budeme respektovat," doplnil.

Podle Jančury by vzájemné unávání jízdenek mohlo začít fungovat okamžitě od doby, kdy na to ČD přistoupí. Jančura ČD nabídl, že na prodejních místech svých firem bude prodávat bezplatně jízdenky ČD a za nabídku jízdenek RegioJetu a Student Agency v síti pokladen ČD bude drahám platit deset procent. Kupec opáčil, že se tím bude zabývat.