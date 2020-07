Přehled: I po zdražení zůstane MHD v Praze relativně dostupná | E15.cz

Pražský dopravní podnik plánuje výrazné zvýšení cen ročních kuponů. Ze současných 3650 korun by cena měla stoupnout na zhruba 5500 korun. To sice představuje výrazný cenový skok, i po něm by ale roční cestování hromadnou dopravou po Praze bylo výrazně dostupnější než například v 90. letech.