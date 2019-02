Silnice, železnice, letiště. Sníh zkomplikoval dopravu v celém Česku | E15.cz

Husté sněžení v Čechách komplikovalo dopravu na silnicích, železnici a v MHD, omezilo také provoz na pražském Letišti Václava Havla. Silničáři vyslali do terénu veškerou techniku, situaci jim ale komplikoval vítr, neustávající sněžení či uvízlé kamiony. Kladno kvůli přívalům sněhu vyhlásilo kalamitní stav.

Kvůli poruchám na vedení se ocitlo bez elektřiny až 20 tisíc odběratelů společnosti ČEZ v Plzeňském a Středočeském kraji a na 13 tisíc zákazníků EON hlavně na jihu Čech, dodávky se postupně obnovují. Sněžení se pozvolna přesune z Čech na Moravu. Na východě země mezitím kvůli tání sněhu a dešti stoupají hladiny řek, kulminovat by měly v pondělí.

Od rána nejvíce nasněžilo na Šumavě, kde připadlo zhruba 20 centimetrů sněhu, v jižních Čechách či v jižněji položených částech Středočeského kraje deset až 15 centimetrů sněhu. Husté sněžení zasáhlo i další české kraje a sněžit tam může až do půlnoci. Nad Prahou mohli lidé ráno pozorovat bouřku.

Na Moravě začne sněžit odpoledne či večer. Zatím tam vodohospodáři sledují zvednuté hladiny řek, hlavně v povodí Moravy, Bečvy, Olše a Ostravice. V příštích hodinách budou dál stoupat, nejvíc zřejmě levostranné přítoky Moravy a samotná Morava. První povodňový stupeň platil odpoledne na Bystřičce nad vodní nádrží ve Zlínském kraji a na řece Svratce v Dalečíně na Vysočině.

Od rána bylo z pražského letiště v Ruzyni odkloněno kvůli sněhové nadílce sedm letů. V Brně musela přistát letadla z Madridu a Amsterodamu. Do Vídně byly odkloněny letecké linky z Istanbulu, Londýna a Tel Avivu. Kvůli odklízení sněhu z přistávací a vzletové dráhy některé lety nabraly zpoždění až několik desítek minut, řekl ČTK mluvčí letiště Roman Pacvoň.

V Praze měly problémy také autobusy MHD, jezdily nepravidelně, některé příměstské linky ani nevyjely. Kolem 16:00 se situace podle dopravního podniku vrátila k běžnému nedělnímu provozu. Sníh navátý na výhybkách způsobil potíže také na pražském železničním uzlu. Sníh z ulic odklízelo od páté hodiny ranní více než 120 vozů údržby, situaci ale komplikoval vítr a neustávající sněžení.

Komplikovaná situace byla dnes i na jihu Čech, kde mokrý sníh vyvracel stromy do silnic, na železnici i do elektrického vedení. Energetici měli nejvíc problémů na Prachaticku a Strakonicku, kde se bez dodávek elektřiny ocitlo ráno zhruba 13.000 domácností, odpoledne necelé dva tisíce. Na několika úsecích nejezdily vlaky. Silničáři vyslali do terénu všechny sypače a spolu s hasiči průběžně z vozovek odstraňovali popadané větve a stromy. Policie zaznamenala po ránu zvýšený počet nehod na silnicích.

Také doprava ve středních Čechách byla kvůli silnému sněžení komplikovaná. Kladno odpoledne vyhlásilo kalamitní stav. Veškerá technika se soustředila na hlavní tahy, trasy autobusů a křižovatky do kopce. Zásadní je pro město zajistit průjezd městské hromadné dopravy a okolí nemocnic. "Pokud to není nezbytné, nejlepší je zůstat doma. Varujeme před chozením do lesa, těžký sníh láme větve a být tak pod stromy je velmi nebezpečné," uvedl primátor Dan Jiránek (ODS).

Středočeští policisté evidovali v celém kraji desítky nehod, většinou bez větších následků. Dvě menší silnice poblíž Orlické přehrady a u Berouna museli kvůli polomům uzavřít. Potíže měly příměstské autobusy, některé kvůli počasí nevyjely. Část domácností na Příbramsku a Benešovsku se ocitla bez proudu. Problémy byly i na železnici. Hasiči vyjížděli k popadaným stromům a vytahovali uvízlá vozidla. Dálnici D8 na osmém kilometru ve směru na Prahu dopoledne zablokovaly tři kamiony, které uvízly na špatně sjízdné vozovce.

V Karlovarském kraji je stále uzavřena silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar od abertamské zatáčky, dopravu na místě řídí policie, tvoří se tam kolony. Opatrní musejí být řidiči i v dalších oblastech kraje a především v Krušných horách. Nesjízdná je momentálně i silnice z Božího Daru směrem na Neklid a Klínovec.

Několik silnic bylo neprůjezdných v Plzeňském kraji. Silnici u Zelené Lhoty v lokalitě Na Sedle na Šumavě dopoledne zablokoval autobus, který po smyku uvízl napříč silnicí. Nesjízdná byla kvůli sněhové kalamitě silnice z Rejštejna do Srní, spadlé stromy zablokovaly komunikaci ze Šťáhlav směr Lhůta na Plzeňsku.

Rovněž sever Čech zasáhlo silné sněžení. Vrstva čerstvého sněhu po ránu ležela i na hlavních tazích včetně dálnic D7, D8 a D10 a komplikovala dopravu. Nákladní vozy měly problémy hlavně ve stoupáních, na řadě míst uvízly.

Celý dnešek platí v Čechách výstraha na silné sněžení a novou sněhovou pokrývku. V Jihočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji i v Kraji Vysočina se může tvořit náledí. Večer a v noci se náledí a sněžení přesune na Moravu a do Slezska, kde může napadnout až 12 centimetrů nového sněhu.