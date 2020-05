Smartwings nemá zájem o prodej firmy státu | E15.cz

Letecká skupina Smartwings nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti. Žádá stát o úvěr, nebo garanci za úvěr u komerční banky, uvedla firma. Reagovala tak na nedělní slova ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO), že by stát mohl koupit až 100procentní podíl. Do konce června by to měla projednat vláda.