SMS jízdenky pro DPP bude dál prodávat Globdata | E15.cz

Veřejnou zakázku největší pražské městské firmy na tříletý provoz systému elektronických jízdenek vyhrála společnost Globdata, jenž službu provozuje od roku 2008. Zatímco dosud platil Dopravní podnik hlavního města Prahy přes šestnáct procent z tržeb za prodané jízdenky, nově bude Globdata měsíčně vyplácet necelých dvanáct procent. Pro deník E15 to uvedl DPP s tím, že se o zakázku hlásily celkem dvě společnosti.

Nový kontrakt vejde v platnost od příštího roku a vyprší na konci roku 2022. „DPP díky tomu ušetří zhruba dvacet milionů korun ročně bez DPH ve srovnání s dosavadními podmínkami,“ uvádí podnik. Vychází přitom z předpokladu, že se prodá v příštích letech znovu necelých devatenáct milionů jízdenek ročně.

Jelikož zakázku vyhrál stávající provozovatel, telefonní číslo, skrze které si cestující jízdenky nakupují, se nemění a zůstává v podobě 902 06. Ve stejné formě zůstávají i SMS kódy: DPT24, DPT32, DPT110 a DPT310 pro nákup jízdenek s časovou platností 30 minut, 90 minut, 24 hodin nebo 72 hodin. Nemění se ani ceny jízdenek zůstávají ve výši 24, 32, 110 a 310 korun.

Vedle samotného provozu má Globdata zajistit i kontrolu skrze revizorskou aplikaci, vystavení daňových dokladů pro cestující a bezplatného duplikátu při ztrátě jízdenky.

Původní smlouva DPP s Globdata pocházela z roku 2008, městská firma kvůli ní čelila kritice. Pro údajnou nevýhodnost ji prověřoval advokát a senátor Václav Láska. Vedle vyšší ceny smlouva až do roku 2013 obsahovala klauzuli, jenž zajišťovala automatické desetileté prodloužení kontraktu, pokud by o to DPP nebo Globdata požádali.